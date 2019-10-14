Сегодня в центре Киева из-за массовых акций временно перекроют улицы

После прохождения колонны движение по улицам будет сразу открыто.

Сегодня, 14 октября, в связи с массовыми мероприятиями в центре Киева будет перекрыто движение транспорта - ориентировочно в 14.00.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что по улицам столицы пройдут два шествия, по маршруту движения колонн проезд для транспорта будет временно перекрыт.

«Одна колонна пройдет по маршруту от парка им. Тараса Шевченко до ул. Банковой, другая - от парка им. Тараса Шевченко до ул. Грушевского (площадь Конституции)», - говорится в сообщении.

После прохождения колонны движение по улицам будет сразу открыто.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 октября, в День защитника Украины 6 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии будут нести службу по обеспечению общественного порядка.