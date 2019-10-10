Заместитель Богдана ответил, во сколько обошелся марафон Зеленского (видео)

Кроме того, в Офисе президента объяснили выбор локации для проведения марафона.

Офис президента оплатил только еду для участников пресс-марафона с президентом Владимиром Зеленским в Kyiv Food Market.

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Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, говорится в видео Нового времени.

«Вы можете отправить запрос... За аренду мы не платим, платим только за еду», – сказал он.

На вопрос, почему Банковая избрала именно рынок для проведения пресс-марафона, Тимошенко заметил большую площадь помещений.

«Потому что это место подходит по своему объему для людей, сегодня пришло около 300 журналистов. Мы не хотели этого делать в официальном помещении, мы искали заведение, в котором президент сможет общаться с журналистами. Вы видите, что журналисты едят пиццу, общаются», – ответил заместитель руководителя Офиса.

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2019 года в Киеве впервые состоялся пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мероприятие проходит в помещении Kyiv Food Market.

Представители медиа задают вопросы президенту группами по 10-12 человек, сформированных по списку аккредитации. Группы меняются каждые полчаса.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, такой пресс-марафон может длиться до 10 часов.