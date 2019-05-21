В Кропивницком мошенники за три часа сдали в аренду чужую квартиру сразу десятерым людям (видео)

Пенсионерка брала с обманутых плату за два месяца и выдавала ключи, которые не подходили к замку в дверях.

Аферисты в Кропивницком умудрились сдать чужую квартиру в аренду одновременно десятку людей.

Доверчивые арендаторы понимали, что остались в дураках, лишь на пороге дома, когда не могли открыть дверь, говорится в сюжете ТСН.

Спецназовец Алексей – один из обманутых. Собственного жилья у него нет, квартиру вынужден снимать, поэтому перед очередной ротацией на Восток хотел сменить жилье. Объявление, что сдается квартира по привлекательной цене, увидел в интернете. "Женщина за шестьдесят лет. Поднялись в квартиру, я посмотрел, мне понравилось, подписали договор, я отдал 5400 гривень за два месяца. И все, потом дали мне ключ", - рассказывает военный.

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Через несколько дней военный пришел сюда с вещами, но открыть дверь он не смог, как и другие обманутые арендаторы, ключи к двери не подходят.

В общем обманутых по меньшей мере десять. Уже после того, как отдали деньги, они словно прозревали, вспоминали, что документ на жилье, который им показывали псевдовладельцы, был подозрительным. Впоследствии выяснилось, что квартиру, которая им не принадлежала, мошенники успели сдать по очереди десятерым людям, всего за три часа. И заработали на этом 50 тысяч гривень.

Как оказалось, квартира сдается посуточно, хозяйка рассказала, что жилье у нее сняли мать и сын, которые якобы приехали в Кропивницкий на свадьбу к родственникам.

Сколько людей успела обмануть женщина-"арендатор", сейчас выясняет полиция. Хотя сейчас известно лишь о десяти случаев, следователи уверены, обманутых гораздо больше.

"Открыто шесть уголовных производств по факту мошенничества. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по установлению места нахождения лица, имеющего причастность к факту", - говорят в полиции.

Видео ТСН

Сами пострадавшие уже выяснили: женщина с сообщником, который представляется ее сыном, гастролируют по разными регионам Украины и уже неоднократно проворачивали такие аферы в других городах.