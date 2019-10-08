В Минветеранов работают над церемониалом погребения павших на Донбассе военных

Военные захоронения должны быть надлежащим образом обустроены и стать частью национально-патриотического воспитания, уверены в министерстве.

Министерство по делам ветеранов намерено закрепить на законодательном уровне церемониал погребения украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Минветеранов, об этом сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда во время поездки на Луганщину.

В частности, вместе с ветеранами она посетила кладбище в Старобельске, где похоронены 17 украинских защитников.

В Минветеранов подчеркивают, что воинские захоронения должны быть надлежащим образом обустроены и стать частью национально-патриотического воспитания.

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"Одно из приоритетных направлений Минветеранов - это память павших защитников, мы должны разработать программу и утвердить церемониал погребения, это касается как крупных военных кладбищ, так и отдельных могил. Церемониал должен быть закреплен на законодательном уровне. И над этим сейчас работает наш профильный заместитель министра Александр Терещенко", - сказала Коляда.

Также в Минветеранов рассказали, что первых военных здесь, рядом с городским кладбищем, похоронили осенью 2014 года, всех - как временно неустановленных.

"Впоследствии большинство, после экспертизы ДНК, были установлены и перезахоронены. Вместе с тем, появились новые могилы. Сейчас здесь находится 17 могил, 12 из них до сих пор считаются временно неустановленными", - сказал член Совета ветеранов при министерстве Владимир Правенький.

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Среди похороненных на кладбище в Старобельске - временно неустановленный воин, погибший во время боя 5 сентября 2014 года в районе поселка Веселая гора, где боевики устроили засаду. Парень из Луганска, который уехал из оккупированного города, прихватив семью, записался в военкомат и уже в составе Вооруженных сил пошел отвоевывать родной город, но в 2014-м погиб. Местный парень, чья мечта осуществилась - он стал морпехом, но в него попал вражеский снайпер в 2017 году.

Сейчас территория, на которой расположены захоронения военных, официально не является территорией кладбища, земля принадлежит лесхозу. Кроме того, обустройство могил, крестов, уход за ними все эти годы лежит на плечах самих ветеранов и волонтеров. Вместе с тем, их силами здесь уже начали устанавливать часовню.

Министр взяла под личный контроль вопрос передачи земельного участка в собственность громады и соответствующего обустройства кладбища.