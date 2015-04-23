СМИ: решение Минобразования о закрытии ряда частных вузов – юридически необоснованно

Об этом идет речь в статье «Вышка» для вузов или новые «правила игры»?», который опубликовала gazeta.ua.

По словам ректора Европейского университета Ивана Тимошенко, которого цитирует издание, в своих решениях относительно ликвидации частных вузов МОН руководствуется неверной трактовкой законодательства. «Решение закрыть частные вузы мотивируют, в частности, количеством студентов: если в вузе, мол, учится менее 200 человек – его деятельность следует прекратить. Если бы господин министр внимательно читал Закон о высшем образовании, то обратил бы внимание, что число 200 касается вузов государственной и коммунальной формы собственности. Пожалуй, обучать менее 200 студентов в вузе государству не выгодно - и это нормально. Но в Законе нет ни слова о частные вузы. Поэтому это мое личное дело - я могу и одного человека учить. А министерство определить - на приличном уровне я предоставляю образовательные услуги, соответствует ли такое образование отечественным стандартам», - говорит ректор.

По его словам, решения министерства – это хаотическое нагромождение фактов и обстоятельств, временами юридически необоснованное. «Внесли в список вузы Поплавского? Не хочу никого обижать, но этим учебным заведением должно было заниматься не Министерство образования, а органы прокуратуры, если речь идет о том, что студенты поступали в частные вузы КНУКИМ, а фактически учились ... в государственном учреждении, то есть - за счет государства», - отмечает Тимошенко.

По словам эксперта Центра исследований общества Егора Стадного, такие проверки вузов со стороны министерства не является элементом каких-то реформ образования. «Министерство проверяет соответствие определенных предметов и программ учебных заведений. Очевидно, некоторые вузы действительно придется закрыть. Ведь если раньше каждый райцентр имел собственный университет, то вряд ли в этом была насущная необходимость. … В ближайшее время будут формироваться группы специалистов, которые будут разрабатывать новые стандарты аккредитации вузов. Лишь после того, как все учебные заведения пройдут механизмы аккредитации, сертификации, и завершится цикл «переформатирование», мы будем иметь совершенно новую сеть учебных заведений», - говорит эксперт.

Среди педагогов бытует мнение, что министерство «взялось» за частные вузы после открытого письма Ассоциации вузов частной формы собственности к Президенту и Верховной Рады о том, что она объявляет «сбор информации о неэффективной работе МОН в отношении частных высших учебных заведений». Письмо появилось в январе, а вскоре министерство начало готовить заседание аккредитационной комиссии и формировать «черный список», в который попали 53 вуза, в том числе Европейский университет и 17 подразделений Киевского института культуры.