Финансовая разведка США ищет автора поддельных супердолларов в Корее

США продолжают расследование дела о подделке американских 100-долларовых банкнот в КНДР. Об этом сообщил замминистра Министерства финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Стюарт Леви, передает Associated Press.

Он заявил о том, что снова были обнаружены т.н. "супербанкноты", высококачественные подделки, произведенный в Северной Корее.

С.Леви отметил, что ограничения, наложенные Соединенными Штатами на ряд организаций, связанных с КНДР, привели к тому, что эта страна оказалась "в виртуальной изоляции от мировой финансовой системы".

США и ранее неоднократно обвиняли Северную Корею в подделке американской валюты, легализации незаконно добытых средств и другой нелегальной деятельности, однако Пхеньян эти обвинения отвергает.