В Киевской области сгорел пост ГАИ (фото, видео)
Сегодня в 10.30 на 44 километре автодороги Борисполь - Днепропетровск произошло возгорание админздания поста Государственной патрульной службы Госавтоинспекции.
Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киевской области.
"Установлено, что огнем была охвачена крыша здания. В помещении наблюдалось сильное задымление и очень высокая температура, что значительно усложняло работу спасателей. На данный момент пожар полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.
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Погибших и пострадавших нет.
Также отмечается, что специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций Киевщины установили, что возгорание помещения поста ГАИ произошло вследствие короткого замыкания электрических проводов.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве во время пожара в больнице погиб человек, 78 человек эвакуировали.