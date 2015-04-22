В Киевской области сгорел пост ГАИ (фото, видео)

Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киевской области.

"Установлено, что огнем была охвачена крыша здания. В помещении наблюдалось сильное задымление и очень высокая температура, что значительно усложняло работу спасателей. На данный момент пожар полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.

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Погибших и пострадавших нет.

Также отмечается, что специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций Киевщины установили, что возгорание помещения поста ГАИ произошло вследствие короткого замыкания электрических проводов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве во время пожара в больнице погиб человек, 78 человек эвакуировали.