На домах в российских городах появляются надписи с призывом вернуть Крым Украине

Авторы надписей неизвестные.

В российских городах на домах стали появляться надписи краской с призывом вернуть Крым Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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В частности, на въезде в Тосно Ленинградской области неизвестные оставили надпись «Верните Крым Украине», а на потолке Пскова – «Крым не наш».

Анонимные надписи также появились на доме в Санкт-Петербурге «Хватит умирать за Донбасс».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина никогда не согласится на оккупацию Крыма Россией.

"На каждой встрече с нашими коллегами из Европейского Союза и НАТО, которые я имел с момента своего назначения, я, в частности, говорил очень простую и четкую фразу: Украина никогда не признает Крым российским", - подчеркнул Кулеба.