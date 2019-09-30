На домах в российских городах появляются надписи с призывом вернуть Крым Украине
В российских городах на домах стали появляться надписи краской с призывом вернуть Крым Украине.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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В частности, на въезде в Тосно Ленинградской области неизвестные оставили надпись «Верните Крым Украине», а на потолке Пскова – «Крым не наш».
Анонимные надписи также появились на доме в Санкт-Петербурге «Хватит умирать за Донбасс».
Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина никогда не согласится на оккупацию Крыма Россией.
"На каждой встрече с нашими коллегами из Европейского Союза и НАТО, которые я имел с момента своего назначения, я, в частности, говорил очень простую и четкую фразу: Украина никогда не признает Крым российским", - подчеркнул Кулеба.