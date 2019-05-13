В Харькове с куртки мужчины на нем же срезали надпись Russia (видео)
18:45, 13 мая 2019Общество
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Инцидент якобы произошел на Салтовке в Харькове, когда именно - не уточняется.
Кто срезает надпись на куртке, не указано / Скриншот
В Харькове с куртки мужчины срезали надпись Russia. Когда это произошло, не уточняется.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация "Світанок". "Вот так Салтовка встречает "ватников". Если видите подобных персонажей - делайте то же самое", - говорится в сообщении.
На записи видно, как мужчина стоит в синей куртке, на которой написано Russia, затем видны кадры, как эту надпись срезают.
Ранее суд наказал мужчину, которого привязывали к столбу с табличкой "Я ватник" в Чернигове.
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