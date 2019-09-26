Украина никогда не согласится на оккупацию Крыма Россией - вице-премьер

В правительстве Украины заявляют, что Крым не может быть разменной монетой.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина никогда не согласится на оккупацию Крыма Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер сказал журналистам.

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«На каждой встрече с нашими коллегами из Европейского Союза и НАТО, которые я имел с момента своего назначения, я, в частности, говорил очень простую и четкую фразу: Украина никогда не признает Крым российским», - подчеркнул Кулеба.

«Это вообще не может быть предметом каких-то переговоров и компромиссов. Мы будем поднимать этот вопрос и работать с нашими партнерами, чтобы вопрос Крыма оставался на международной повестке дня и не отходил в тень. Крым не может быть там разменной монетой: давайте там разрулим Донбасс, а на Крым согласимся. Нет! Нет! Еще раз - нет!» - заявил вице-премьер.

«Ни квадратный метр земли, моря не будет отдан агрессору. Это принципиальная позиция», - подчеркнул Кулеба.