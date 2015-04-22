За прошлый год автомобильный поток через Керченский пролив увеличился в 5 раз

Как говорится в отчете Минтранса, опубликованном на сайте правительства, пропускная способность составила 644 тыс. единиц транспорта, пишет Росбалт.

Между тем пассажиропоток через паромную переправу тоже возрос в 3,5 раза и составил 2,8 млн человек (по сравнению с 2013 годом).

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Как сообщал УНИАН, жители Керчи отмечают, что устали от многочисленных грузовиков, которые выстроились в очередь вдоль городских дорог.

Особенно недовольны жители спального района Индустриальное шоссе, где расположен неофициальный отстойник для грузового транспорта.