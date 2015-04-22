За прошлый год автомобильный поток через Керченский пролив увеличился в 5 раз
09:18, 22 апреля 2015Общество
1414
Через паромную переправу на Керченском проливе в прошлом году увеличился автомобильный поток более чем в пять раз по сравнению с 2013 годом.
Очередь на паромную переправу / kerch.fm
Как говорится в отчете Минтранса, опубликованном на сайте правительства, пропускная способность составила 644 тыс. единиц транспорта, пишет Росбалт.
Между тем пассажиропоток через паромную переправу тоже возрос в 3,5 раза и составил 2,8 млн человек (по сравнению с 2013 годом).
Читайте такжеНа Керченской переправе застряли даже "моржи"
Как сообщал УНИАН, жители Керчи отмечают, что устали от многочисленных грузовиков, которые выстроились в очередь вдоль городских дорог.
Особенно недовольны жители спального района Индустриальное шоссе, где расположен неофициальный отстойник для грузового транспорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter