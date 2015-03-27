В очереди на паром: керчане жалуются на стоянки фур в спальных районах

В спальном районе Керчи водители грузовиков устроили стоянку в ожидании очереди на паром. Как сообщает сайт «Керчь ФМ», жители окрестных домов пожаловались на шум, пыль и поведение водителей автофургонов.

«Утром невозможно было открыть окно – шум от работающих моторов настолько сильный, что нужно в квартире кричать. Ребенок от шума проснулся. Но когда мы вышли на балкон, то.. отсутствие туалета и стоящие и справляющие нужду перед нашими окнами, водители – это уже перебор», – цитирует издание жителя Керчи, передает Крым.Реалии.

В комментариях к публикации керчане сообщают, что устали от многочисленных грузовиков, которые выстроились в очередь вдоль городских дорог. Особенно недовольны жители спального района Индустриальное шоссе, где расположен неофициальный отстойник для грузового транспорта.

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«Гражданам очень хочется узнать фамилию городского чиновника создавшего отстойник вблизи спальной зоны а заодно адскую жизнь для местных жителей. Жильцы первых этажей по Индустриальному шоссе теперь живут в настоящем аду. Шум от непрерывно работающих двигателей, ядовитый и едкий выхлоп несет в окна квартир. Тут же на дороге водители справляют нужду, и это все это – перед окнами жилых домов», – сообщил местный житель.

«Раньше Керчь была аппендицитом, а теперь отстойником», – поддерживает его другой керчанин.

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Это не первый случай, когда жители Керчи жалуются на то, что в ожидании парома грузовики-большегрузы выстраиваются вдоль дороги, по которой проезжает городской пассажирский автотранспорт.

Ранее городские власти признали, что из-за увеличившегося потока грузовиков с переправы, в городе не только разбиты дороги, но и рвутся водопроводы, проложенные под дорожным полотном.