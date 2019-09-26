Сущенко о фейке по обмену 30 августа: у матери чуть не случился сердечный приступ

Освобожденный из плена журналист считает, что к обнародованию информации об обмене стоит осторожно относиться.

Из-за ложной информации об обмене между Украиной и Россией 30 августа у матери украинского журналиста Романа Сущенко едва не случился сердечный приступ.

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«Я об этом фейке услышал от мамы. И она чрезвычайно пострадала. Поскольку несколько раз срывались все эти вещи. И когда она узнала 30-го, то она серьезно очень переживала. Когда я позвонил, от нее узнал. Она была напряжена. Говорит: я не могу разговаривать, мне сейчас плохо, потому что неделю назад это случилось. Ну, чуть не случилось сердечного приступа, я подозреваю... На самом деле мы переговорили, все нормально, но она потом неоднократно повторяла, что это был ужас, когда она уже была готова обнимать меня, а тут такая история», – рассказал журналист.

Сущенко отметил, что журналистам и публичным лицам следует осторожно относиться к публикации информации об обмене, поскольку это может негативно отразиться, в первую очередь, на родственниках пленных.

Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД России заявил о решающей роли президента Украины Зеленского в обмене пленными.