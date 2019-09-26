Экс-премьер рассказал украинцам, как поднять настроение и запустил флешмоб

Владимир Гройсман предложил украинцам сделать фото своего города.

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман предложил всем украинцам присоединиться к флешмобу «Осень в городе».

Об этом 26 сентября он сообщил на своей странице в Facebook.

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Экс-чиновник предложил украинцам сделать фото своего города и опубликовать комментарий к публикации с хештегами и названием населенного пункта.

«Почему сейчас? Потому что сентябрь для многих — синоним слов "дожди", "холод" и "сезонные простуды". А между тем плохое настроение мы создаем себе сами. У природы нет плохой погоды. Посмотрите. Это осень в Киеве. Прекрасная, согласны?», — написал он.