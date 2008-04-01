Четыре человека погибли один за другим, пытаясь помочь другу другу

Сегодня в Полтаве на предприятии «Экоресурс» погибли 4 работника.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской облгосадминистрации Михаил АНДРУСЕНКО.

По его словам, на предприятии проводились работы на оборудовании по переработке масел.

«У одного из рабочих трубка упала в емкость. Он за ней полез и потерял сознание. На помощь коллеге решил прийти еще один рабочий и тоже залез в емкость, где также потерял сознание. Следом за ними в ловушку попали еще два работника. Когда приехала скорая помощь, люди уже умерли», - рассказал М.АНДРУСЕНКО.