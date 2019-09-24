Один из освобожденных моряков остается в больнице "Феофания": восстанавливается после операции из-за онкологии (видео)

У капитана второго ранга Дениса Гриценко, который был командиром керченского похода, после почти десяти месяцев московской неволи украинские врачи обнаружили онкологию.

В больнице «Феофания» до сих пор остается один из освобожденных из российского плена более двух недель назад моряков.

Как сообщает ТСН, у командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитана второго ранга Дениса Гриценко, который был командиром керченского похода, после почти десяти месяцев московской неволи украинские врачи обнаружили онкологию.

Опухоль на одном из внутренних органов нашли медики военного госпиталя.

По их словам, онкологию обнаружили на ранней стадии, но агрессивную ее форму.

На помощь украинским врачам приехали израильские медики. Неделю назад Гриценко прооперировали, врачи утверждают, что операция прошла успешно.

Хирург-онколог Ави Бери отметил, что диагноз серьезный, но был вовремя продиагностирован.

«Думаю, наша совместная работа приведет к хорошему результату», - сказал медик.

Сам Гриценко уже выходит на прогулки на территории больницы и говорит, что чувствует себя хорошо.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

12 сентября Гриценко на пресс-конференции сообщил, что все 24 освобожденных из плена украинских моряка готовы продолжить службу в рядах Вооруженных сил Украины.