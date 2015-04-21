Российская власть предлагает заключенным амнистию за согласие воевать на Донбассе - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"По данным разведки, российская власть предлагает амнистию для граждан, которые отбывают наказание в российских колониях. Условие выхода на волю - выезд на Донбасс и вступление в ряды бандформирований "ДНР" и "ЛНР", - проинформировал он.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что из Украины должны быть выведены российские наемники: буряты, тунгусы, псковские десантники и другие, которые требуют самоопределения.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Во время оккупации Крыма власти РФ также отвергали вторжение российских войск на полуостров, однако позже Путин публично признал этот факт.