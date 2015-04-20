Вещатели со всего мира обсудили, как работать с русскоязычной аудиторией

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Консультационная встреча вещателей состоялась при поддержке Европейского фонда за демократию (The European Endowment for Democracy).

В дискуссии приняли участие работники телерадиокомпаний из Грузии, Латвии, Германии, США, Польши и других стран. Украину на мероприятии представляла государственная телерадиокомпания «Всемирная служба Украинское телевидение и радиовещание «УТР».

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В Госкомтелерадио сообщили, что международное медийное сообщество объединила потребность поиска эффективных путей распространения правдивой информации и противодействия российской пропаганде.

«Представители медиа поделились опытом подготовки радио и телепередач для русскоязычной аудитории, которая находится под влиянием своих пропагандистских СМИ, обсудили совместные инициативы и дальнейшее сотрудничество. Ведь многосторонний обмен информацией и правдивое освещение событий - это основные инструменты в противостоянии существующей пропаганде», - рассказала заведующая редакции информационно-аналитических передач канала УТР Юлия Нечипоренко после возвращения из Брюсселя.