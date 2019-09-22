Календарь событий: как носовой платок стал квадратным, прародитель жвачки, «бомба времени», рекорд Фиделя Кастро, стадион «Барселоны», первые брачное агентство и ломбард, крупнейшая катастрофа в Балтийском море

23 сентября

Последняя неделя первого месяца осени начинается с Международного дня жестовых языков, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году по инициативе Всемирной федерации глухих (WFD). По ее данным, в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром. Сейчас существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, в 1784 году французский король Людовик XVI издал указ о том, чтобы все носовые платки отныне были квадратными, так как шить их овальной формы, как они выглядили до этого, невыгодно. Этот указ не канул вместе с казненным в Великую Французскую революцию монархом, а «исполняется» причем во всем мире до сих пор. Кстати, главную роль в истории этого аксессуара сыграли насморк и нормы приличия. Платок «изобрел» английский король Ричард II, повелевший, чтобы нос утирали не рукавом, а с помощью куска ткани. Обычно платок клали в брючный или жилетный карман, но когда в XX веке в моду вошли костюмы-двойки, стало модным носить платок в нагрудном кармане. На сегодня неоспоримый авторитет в данной области - французская марка Simonnot Godart. Правила сочетаний просты: к галстуку с шелковым отливом подходят платки из «сухих» материй — хлопка и льна (и наоборот). Галстук и платок из одной ткани считаются признаком бедности вкуса. Если на платке есть монограмма владельца, ее не должно быть видно. Платок из однотонной ткани должен сочетаться с одним из цветов галстука. К цветастому платку лучше надеть однотонный галстук.

В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле из Берлинской обсерватории обнаружил Нептун.

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно в тот день американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Правда, самая первая жевательная резинка датируется 7-2 в. до н.э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, и создали свой вариант жевательной резинки – из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь «жвачка» (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.

23 сентября 1932 года Неджд, Хиджаз и другие области Аравии были объединены в единое централизованное государство, названное Саудовской Аравией. Королевство Саудовская Аравия – крупнейшее государство на Аравийском полуострове, в современных границах существует с января 1926 года, когда после многолетней кровопролитной борьбы княжеств Аравийского полуострова произошло объединение аравийских земель. Главенствующую роль в этой борьбе сыграл правитель Неджда – Абдель Азиз ас-Сауд. Затем Абдель Азиз стал королем нового государства. Практически все жители страны – арабы, среди них выделяются коренные саудовцы, предки которых жили в стране на протяжении нескольких столетий, йеменцы и арабы, прибывшие в страну после 1950-х годов во время нефтяного бума, кочевники-берберы (их численность неуклонно уменьшается). Практически все жители Саудовской Аравии – мусульмане, подавляющее большинство которых принадлежит к суннитам. Государственное устройство – абсолютная монархия с кабинетом министров. Глава государства – король, ему принадлежит законодательная и исполнительная власть, он же религиозный лидер страны (имам), является главой правящей династии Саудидов и носит старинный почетный титул «хранителя двух священных мечетей». Король является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны и премьер-министром. Правительство формируется из членов королевской семьи. Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду Мекку и Медину – два главных священных города ислама. Саудовская Аравия в настоящее время – одно из трех государств мира, имеющее название в честь правящей династии (Саудиты). А дата 23 сентября отмечается в стране как национальный праздник.

В этот день в 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и прочее). Капсула весила 800 фунтов (363 кг), ее внутренний диаметр составлял 6,5 дюйма (16,5 см), а снаружи она была защищена оболочкой из сплава меди, хрома и серебра. Капсулу назвали из-за ее формы «бомбой времени». По случаю проведения новой Всемирной ярмарки, проходившей там же в Нью-Йорке уже в 1964 году, рядом с первой капсулой была заложена и вторая. Ее «сувенирами» стали: данные о ядерном оружии, кредитная карточка, противозачаточные таблетки, искусственный сердечный клапан, пластинка группы Битлз, кусок облицовки космического корабля. Открыть обе капсулы завещано одновременно – в 6939 году. Мода на закладку капсул с посланиями будущим поколениям прижилась во многих странах. Для сбора информации обо всех существующих таких посланиях было создано Международное общество временных капсул. Примеры подобных конструкций встречаются еще в глубокой древности. Возможно, начало положили египтяне, снабжавшие своих фараонов всем необходимым для загробной жизни. А может быть, традиция идет от жителей древнего Шумера, закладывавших в фундаменты храмов и дворцов послания будущим правителям. Или из далекого Средневековья, когда в стенах замков короли прятали карты с описанием мест, где зарыты сокровища.

В 1999 году было объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов - флейты возрастом 9000 лет.

В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Inc., но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который и стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию ОС Android. Пока Android продолжает удерживать в руках пальму первенства среди операционных систем для мобильных устройств.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День осеннего равноденствия, Международный день жестовых языков, Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы и День празднования бисексуальности.

Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны и Евгения.

24 сентября

Во вторник - Международный день караванщика, учрежденный в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA). Дата выбрана не случайно – это день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16–17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода в 1597-1600 годах Уильям Адамс прожил в Стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию Хиджры - праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Само слово «караван» изначально обозначало группу путешествующих по разным причнам людей в «компании» вьючных животных: верблюдов, лошадей, ослов. Самым известным караванным маршрутом был Великий шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии и известный со 2 века до нашей эры. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния. Такие караваны активно использовала, например, Венецианская торговая республика. Сейчас распространены, автомобильные, морские и речные караваны.

В 1724 году в Париже для совершения сделок между торговыми посредниками было построено здание, которое получило название «Биржа» (Bourse). Вообще, фондовые биржи появились в начале 17 века, и до начала следующего столетия первенство удерживала Амстердамская биржа. Парижская фондовая биржа была создана согласно Декрету Королевского государственного совета. Здесь совершали сделки агенты по обмену, но деятельность их мало соответствовала принципам биржевой торговли, прежде всего, отсутствовал механизм гласного объявления цен. Поначалу биржа занимала старинный Отель-де-Невер, сейчас - Национальная библиотека. В 1801 году Наполеон издал указ о строительстве специального здания Парижской фондовой биржи, и в 1826 году она обосновалась в престижном дворце, выстроенном архитектором Броньяром. Кодекс Наполеона создал единое биржевое право для всей Франции, который не менялся более века. Император настороженно относился к институту биржи, поэтому ввел целый ряд ограничений в его деятельность. А для надзора над биржей создал специальную биржевую полицию. К 1860 году Парижская фондовая биржа превратилась в денежный рынок европейского масштаба. Постепенно биржи открылись и в других городах страны. Весь 19 век продолжалось острое соперничество между мировыми фондовыми биржами. После Первой мировой войны неоспоримым лидером стала Нью-Йоркская биржа на Уолл-стрит. В 1986 году на Парижской бирже была установлена электронная торговая система, а голосовой аукцион по акциям и облигациям был вскоре полностью прекращен. Затем закрылись залы и на провинциальных биржах: их бумаги были переведены в торговую систему Парижской биржи, которая в конце 1990-х годов выступила инициатором объединения крупных европейских бирж. В 2000 году объединившись Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи, образовали Euronext NV, которая на данный момент является второй по величине биржей в Европе после Лондонской фондовой биржи.

В 1852 году первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил французАнри Жиффар.

В 1869 году на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами. Этот день назвали - «черная пятница».

В 1948 году была основана компани «Хонда Мотор».

В 1953 году в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

В 1957 году был торжественно открыт стадион «Камп Ноу» - стадион футбольного клуба «Барселона». С момента своего открытия он принадлежал испанскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona, тем не менее, уже тогда его называли «Камп Ноу». Первым матчем стала дружеская встреча «Барселоны» и польской «Легии». Он закончился со счетом 4:2 в пользу каталонцев. Первый гол в истории нового стадиона забил игрок клуба «Барселона» Эулохио Мартинес. Интересно, что своим появлением легендарный стадион обязан жесткому противостоянию двух футбольных клубов - «Барселоны» и «Реала». Оно началось еще в 1902 году и к середине XX века достигло особого накала. К тому времени мадридский «Реал» построил новый стадион Estadio Chamartín (ныне известный как «Сантьяго Бернабеу»). Домашним стадионом «Барселоны» оставался старый «Камп де Лес Корт», который уже не вмещал всех желающих посмотреть на матчи. Тогда-то Франсеск Миро-Санс, являвшийся на тот момент президентом «Барселоны», вышел с предложением о возведении нового стадиона. Архитектором проекта стал Франсеск Митханс, двоюродный брат Миро-Санса. Первоначально бюджет строительства составлял 67 миллионов песет, но из-за непредвиденных сложностей, связанных с почвой, он был увеличен до 288 миллионов песет. Новый стадион получил название Estadi del FC Barcelona (Стадион футбольного клуба «Барселона»). Однако болельщики прозвали его «Камп Ноу», ведь по отношению к старому стадиону он был «новым полем». Народное название прижилось, и в 2001 году власти решили сделать его официальным. С момента своего открытия «Камп Ноу» претерпел несколько значительных реконструкций. Сегодня он способен вместить 99 354 зрителя и является самым большим по вместимости стадионом не только в Испании, но и во всей Европе. Здесь проходят футбольные матчи европейского и международного уровней, а также грандиозные по своему размаху концерты именитых звезд. На «Камп Ноу» выступали Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Хулио Иглесиас, Лучано Паваротти и другие мировые знаменитости. В 1982 году во время чемпионата мира «Камп Ноу» посетил Папа Римский Иоанн Павел II, его торжественно приняли в члены клуба под номером 108 000. Сегодня «Камп Ноу» по-прежнему является домашним стадионом «Барселоны». В 1984 году при стадионе был открыт музей клуба, который сразу стал местом паломничества футбольных фанатов изо всех уголков мира.

В 1998 году во французском Лионе впервые была проведена операция по трансплантации руки человеку.

Неофициальные праздники - День незапланированных безумств и День завершения дел.

Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа и Николая.

25 сентября

С среду нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. Так, в этот день в 1493 году Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

В 1513 году испанский конкистадорВаско де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

В 1789 году Конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как «Билль о правах».

В 1818 году английский врач-акушер Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Это коснулось пациентки с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам. Бланделл понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности. В процессе исследования он подметил ряд дефектов, сопровождавших процедуру: свертываемость крови, ее несовместимость, нередко приводившая к смерти больных, и воздушная эмболия, в связи с которой Бланделл предложил ряд методов мониторинга. Но он же и отметил, что никакой мониторинг не в состоянии предотвратить смертельные осложнения гемотрансфузии. Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины. Это направление развивается во всем мире и представляет собой совокупность принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.

В 1888 году открылся Лондонский королевский дворцовый театр в Слоун-Сквер.

В 1906 году испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство - «Telekino».

В 1909 году президент ФранцииАрман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За три дня ее посетили 10 тысяч человек. Примой выставки стал самолет «Блерио XI», на котором Луи Блерио первым перелетел через Ла-Манш.

В 1910 году американский журналист Уолтер Уэллман предпринял попытку пересечь Северную Атлантику на водородном дирижабле «Америка». Через двое суток экипаж дирижабля — пять человек и собака — будет с большим трудом спасен английским судном «Трент».

В 1911 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулонефранцузского эскадренного броненосца «Либертэ» прогремел взрыв, унесший жизни 210 человек, 184 были ранены.

В 1926 году американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента, лозунгом которого был — «автомобиль для всех», Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю на своих предприятиях.

В 1974 году в журнале «Сайенс» впервые были обнародованы данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.

Неофициальные праздники - День тикающих часов, Всемирный день фармацевта и Всемирный день снов.

Именины у Семена, Федора, Алексея, Николая, Ивана и Афанасия.

26 сентября

В четверг - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, учрежденный Генассамблеей ООН в 2013 году. Главная цель установления этой даты – привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена.

Еще 26 сентября - Всемирный день моря. Это - один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Он отмечается с 1978 года по решению сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (IMO). До 1980 года он праздновался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 миллиона бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. А перевозки грузов морским транспортом, как наиболее эффективным и рентабельным способом международных перевозок товаров, также нарушают экосистемы морей и океанов. Ведь 80% глобальной торговли осуществляется посредством морского транспорта. Поэтому проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира.

Также в четверг - Всемирный день контрацепции (World Contraception Day, WCD). Впервые он был отмечен 26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи. Цель Дня - снижение высокого уровня незапланированных беременностей, а главный девиз: «Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility», что в переводе означает: «Контрацепция - это ваша жизнь, это - ваша ответственность». В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к Всемирному дню контрацепции - образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные концерты, открытие тематических порталов, конференции и т.д.

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков в мире и их изучения. Он был провозглашен Советом Европы при поддержке Европейского союза во время Европейского года языков в 2001 году. В Евросоюзе официально используются 24 языка: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский. Все решения, принимаемые официальными органами Евросоюза, переводятся на все официальные языки, и граждане ЕС вправе обращаться в органы ЕС и получать ответ на свои запросы на любом из официальных языков. На мероприятиях на высшем уровне предпринимаются меры по осуществлению перевода выступлений участников на все официальные языки.

В 1934 году в Англии был спущен на воду океанский лайнер «RMS Queen Mary», он стал первым судном водоизмещением более 75 тысяч тонн.

В 1960 году самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро - 4 часа 29 минут.

В 1969 году в Англии вышел последний студийный альбом «Битлз» - «Abbey Road».

В 1977 году первый ток дала Чернобыльская АЭС - первая атомная электростанция Украины.

В 1995 году Украина была принята в Совет Европы.

В 2008 году в Монголии была открыта крупнейшая статуяЧингисхана.

Неофициальные праздники - День встречи со старыми друзьями, Всемирный день здоровья окружающей среды и День рождения граммофона.

Именины у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана и Александра.

27 сентября

В пятницу - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

В 1480 году в этот день правители ИспанииИзабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский с санкции папы римскогоСикста IV учредили Испанскую инквизицию.

В 1825 году в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч.

В 1854 году пароход «Arctic», идя с Британских островов в Новый Свет, столкнулся с пароходом «SS Vesta[en]» (Франция) и затонул у мыса Рейс. Погибли 350 человек.

В 1905 году величайший физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?», в которой предлагалось знаменитое E=mc². Это – закон эквивалентности мессы и энергии.

В 1937 году в городке Альбион, штат Нью-Йорк, открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.

В 1938 году Сергей Королев, ставший в последствии ведущим конструктором СССР ракетно-космических систем, был приговорен к 10 годам заключения и отправлен на Колыму. Все началось с того, что летом 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения. Председательствовал на заседании Военной коллегии Верховного суда армвоенюрист Василий Ульрих, «через руки» которого прошли десятки тысяч репрессированных. Осенью 1940 года Королев был переведен в новое место заключения – московскую спецтюрьму НКВД, где под руководством ученого, авиаконструктора Андрея Туполева, также заключенного, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. Это послужило причиной для перевода Королева в 1942 году в другое КБ тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Королев был освобожден в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 года. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея Павловича всегда была фраза «Шлепнут без некролога».

В 1967 году один из самых больших в мире лайнеров «RMS Queen Mary» был препровожден в Калифорнию, где из него сделали плавучий ресторан и музей.

В 2001 году правительство Норвегии учредило премию за математические исследования - Абелевскую премию.

Неофициальные праздники - День подарков миру и День чешского пива.

Именины у Ивана, Винцента, Дамианта и Космы.

28 сентября

В субботу - Всемирный день борьбы против бешенства, учрежденный по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства (Global Alliance for Rabies Control). Он отмечается с 2007 года при поддержке множества здравоохранительных организаций. Этот День призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. А дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер - знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной летальности - если в первые же часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, он неминуемо погибнет. По данным Альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире 55 тысяч человек умирает от бешенства или, в среднем, один человек каждые 10 минут. Между тем, сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным. Согласно статистике, ежегодно такие вакцины получают более 15 миллионов людей. Однако из-за высокой стоимости лекарство недоступно жителям многих развивающихся стран.

В 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Причем в том виде, в котором существует и работает по сегодняшний день. Он был открыт под маркой Дом Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссудозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. Стоит отметить, что ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества. Первые письменные упоминания о нем можно найти в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад.

В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан Дом Ломбарди, отсюда и произошло слово «ломбард». Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила широкое распространение в мире.

В 1793 году в Канаде было объявлено, что все дети рабов, родившиеся после этой даты, станут свободными по достижении ими возраста 25 лет.

В 1958 году во Франции состоялся референдум, на котором была принята Конституция Пятой Республики.

В 1994 году грузопассажирский паром «Эстония» затонул в Балтийском море, погибли 852 человека, спаслись 137. Это произошло ночью во время шторма близ финского острова Уте. Паром совершал рейс между Таллинном и Стокгольмом. Паром, построенный в 1980 году в Германии, был рассчитан на 2 тысячи пассажиров и 460 легковых машин. Судовая команда в роковом рейсе состояла полностью из эстонцев, а пассажирами в большинстве своем были пожилые шведы. Международная комиссия по расследованию обстоятельств гибели «Эстонии» пришла к выводу, что причиной катастрофы явились конструктивные недостатки носового люка, слишком большая скорость судна и сильный шторм. В 1995 году Швеция, Финляндия и Эстония подписали соглашение об объявлении корпуса парома «Эстония» братской могилой без права обследования и ведения там каких-либо работ. К соглашению также присоединились Дания, Великобритания, Россия и Латвия. Существует и другая версия гибели парома. В 1999 году комиссия экспертов, работавшая по заказу немецкой верфи «Майер-верф», где была построена «Эстония», сделала заключение о том, что причиной катастрофы стало применение взрывных устройств. Как заявил председатель группы экспертов В.Хюммель, паром был взорван российскими спецслужбами, чтобы предотвратить контрабандный вывоз на Запад некоего сверхсекретного оружия, украденного во время вывода российских войск с военных баз в Эстонии.

В 2003 году произощел сбой энергосети в Италии. Блекаут погрузил в темень на 12 часов всю территорию страны, за исключением островов Сардиния и Эльба, а также часть Швейцарии в районе Женевы - на 3 часа. Это событие коснулось 56 миллионов человек. В Риме положение дел усугубилось тем, что как раз в это время городскими властями проводилась так называемая «Белая ночь», подразумевавшая работу магазинов, музеев, театров, ресторанов и кафе до утра. Поэтому в момент отключения электричества вне домов находились тысячи жителей столицы. Сотни людей оказались заблокированы в перегонах метрополитена. Многие люди застряли в лифтах. В результате отключения электроэнергии погибли четыре человека - один мужчина и три женщины. Мужчину сбила машина на неосвещенном перекрестке, одна женщина получила множественные ожоги, когда на нее упал подсвечник, еще две пожилые итальянки упали с лестницы.

В 2009 году индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне была обнаружена вода.

Неофициальные праздники - Международный день кролика, Международный день права знать и Международный день всеобщего доступа к информаци.

Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семена и Якова.

29 сентября

В воскресенье - Всемирный день сердца, учрежденный по инициативе Всемирной федерации сердца Всемирной организацией здравоохранения, а также ЮНЕСКО и другими значимыми организациями. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата - 29 сентября. Цель введения даты - повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни». В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней.

Еще 29 сентября - Международный день глухих, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых (WFD). Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих. Не верьте в тот миф, что глухие замкнуты и необщительны. Десятки великих личностей были глухими. Пьер де Ронсар - поэт эпохи Возрождения, которого называли «принцем французских поэтов», был прекрасным фехтовальщиком и танцовщиком. В историю вошла его замечательная фраза «С плохим слухом во дворце делать нечего». История знает и другие выдающиеся имена слабослышащих: Виктор Гюго - автор «Собора Парижской Богоматери», Людвиг Ван Бетховен - величайший композитор, Антонио Станьоли - один из итальянских художников, Клод-Андре Десен - французский скульптор, Жан-Жак Руссо - французский философ и писатель. В настоящее время, по данным ВОЗ, разными нарушениями слуха страдает около 650 миллионов человек - каждый девятый житель планеты, из них больше половины страдают от инвалидизирующей потери слуха.

В 1650 году Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство. Несколько веков в Европе функции свадебных контор исполняли вездесущие свахи, их деятельность считалась почетной и довольно высоко оплачивалась. В те времена свахи и сводни считались не столько специалистами и дипломатами дел сердечных, сколько координаторами слияния капиталов. К тому же свахи великолепно исполняли роль современной «желтой прессы», разнося последние новости в виде слухов и сплетен. Один из первых клиентов Робинсона, сэр Джон Даймли, как свидетельствуют исторические документы, пожелал создать семью с молодой женщиной и дал объявление. Главный критерий: «Дама должна обладать состоянием в 300 гиней (на современные деньги — около 500 тысяч долларов). Не важно, является ли она девственницей, вдовой или беременной от бывшего мужа».

Мода на брачные агентства прижилась, и в последующие 350 с лишним лет их удачливыми клиентами по всему миру стали миллионы одиноких людей. Спрос на свах и сводников нисколько не уменьшился и сегодня.

В 1793 году в английском спортивном журнале впервые было упомянуто об игре в теннис.

В 1829 году в Лондоне по приказу тогдашнего министра внутренних дел Роберта Пиля была создана гражданская полиция, впоследствии - Скотланд-Ярд. Первоначально ее штат насчитывал 1000 сотрудников, обслуживающих территорию в радиусе 7 миль, на которой тогда проживало 2 миллиона человек. В начале 19 века уровень преступности на улицах Лондона превзошел все допустимые пределы. Именно поэтому Роберт Пиль представил в парламент документ об улучшении работы полиции, согласно которому все полицейские отделения должны подчиняться его ведомству, и инициировал принятие закона о Лондонской полиции. Название Скотланд-Ярд произошло от первоначального местоположения штаб-квартиры полиции на улице Большой Скотланд-Ярд в Уайтхолле. Считается, что в этом районе несколько веков назад располагались миссии шотландских королей, а двор, образуемый несколькими улицами, получил название «Шотландский двор» - Скотланд-Ярд. К 1890 году сфера деятельности Скотланд-Ярда расширилась, к тому времени он состоял из двух основных подразделений – органа, отвечающего за лицензирование таксистов и кэбменов, и Департамента уголовного розыска. Это потребовало увеличения территории размещения полиции. И штаб-квартира была перемещена на набережную Виктории, получив название Новый Скотланд-Ярд. Этот комплекс зданий в настоящее время внесен в список сооружений, представляющих архитектурную, историческую и культурную значимость. Современная штаб-квартира полиции Большого Лондона (исключая лондонский Сити, имеющего свою полицию) – крупнейшее полицейское учреждение в Англии – расположена в районе Вестминстер. Сегодня в штате Скотланд-Ярда свыше 30 тысяч сотрудников, обслуживающих Лондон и его пригороды на площади 620 квадратных миль с населением более 7 миллионов человек.

В 1853 году близ Шотландии разбилось на скалах парусное судно «Annie Jane». В кораблекрушении погибли 348 человек.

В 1885 году в Блэкпуле начали ходить первые в Англии электрические трамваи.

В 1913 году французский летчик Морис Прево на самолете «Deperdussin» впервые превысил скорость 200 км/ч.

В 1916 году Джон Рокфеллер, основатель компании «Standard Oil», стал первым в мире миллиардером.

В 1930 году выдающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы, один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук Джордж Бернард Шоу отказался принять титул пэра.

Вторая мировая. Трагедия Бабьего Яра. 29 сентября 1941 года в ходе четко спланированной операции все еврейское население Киева было собрано в одном месте под предлогом перемещения его для жительства в новое расположение. Добровольно отказались прийти и спрятались лишь немногие. Все, кто пересекал границу оцепления, обратно уже не вернулись… Первый массовый расстрел в местечке Бабий Яр произошел несколькими днями ранее, когда здесь было расстреляно свыше 700 пациентов психиатрической клиники. А 29 сентября фашисты начали осуществлять план по уничтожению евреев Киева. За два дня в оврагах Бабьего Яра были расстреляны свыше 33 тысяч человек. Эта цифра приблизительна, так как не велся учет малолетних детей, которые разделили вместе со своими родными весь ужас происходившего и последующую казнь. Массовые расстрелы в урочище Бабий Яр 30 сентября не закончились, они продолжались. По мнению некоторых исследователей, в Бабьем Яру только евреев было расстреляно около 150 тысяч человек со всей Украины. Расстрелы продолжались здесь весь период оккупации, и в них принимали непосредственное участие помимо айнзатц– и зондеркоманд СД коллаборационисты, вставшие на сторону фашистов. Зверства, чинившиеся здесь, вызывали ужас даже у видавших виды солдат СС. После расправы над евреями основными жертвами последующих расстрелов стали местные цыгане и военнопленные. Осенью 1943 года, в переломный момент Второй мировой войны, руководство оккупированных земель стремилось скрыть следы своих злодеяний. С этой целью силами военнопленных концлагерей тела расстрелянных людей в урочище Бабий Яр извлекались из земли и сжигались. Однако, количество жертв было настолько велико, что ликвидировать следы нацистам не удалось, а порядка 29 человек, которым удалось спастись во время массового расстрела 29-30 сентября 1941 года, дали показания при проведении следственных мероприятий по расследованию военных преступлений. До сих пор невозможно точно установить количество расстрелянных за время оккупации людей в Бабьем Яру. По приблизительным подсчетам, их число колеблется от 70 тысяч до 200 тысяч человек. После завершения Второй мировой войны руководители массовых казней под Киевом предстали перед военным трибуналом.

В 1968 году испанский тенор Пласидо Доминго дебютировал в зале «Метрополитан Опера».

В 1988 году Нобелевская премия мира была присуждена миротворческим силам ООН.

Неофициальные праздники - День осеннего одиночества, Всемирный день таблицы умножения и Всемирный день рек.

Именины у Виктора, Григория, Людмилы, Куприяна, Алексея, Иосифа, Сергея, Дорофея и Михаила.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная