В Николаеве барельефу Ленина дорисовали вышиванку и украинский флаг (фото)

Памятнику дорисовали усы и оселедец, как у казака, а также вышиванку, передают "НикВести" со ссылкой на общественного активиста Александра Дьяченко, который разместил фотографию видоизмененного барельефа у себя на странице в соцсети.

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Издание напоминает, что недавно памятник Ленину свалили в Новом Буге. 22 февраля 2014 года в Николаеве на главной площади свалили памятник Ленину.

Также в селе Новоюрьевка Новобугского района Николаевской области в ночь с 27 на 28 января неизвестные свалили памятник Ленину.