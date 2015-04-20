В Николаеве барельефу Ленина дорисовали вышиванку и украинский флаг (фото)
16:09, 20 апреля 2015Общество
3256
В Николаеве в ночь на 20 апреля неизвестные разрисовали барельеф Ленина, который расположен возле Херсонского кольца.
Памятнику пририсовали усы и оселедец / Facebook Александра Дьяченко
Памятнику дорисовали усы и оселедец, как у казака, а также вышиванку, передают "НикВести" со ссылкой на общественного активиста Александра Дьяченко, который разместил фотографию видоизмененного барельефа у себя на странице в соцсети.
Читайте такжеВ Харькове неизвестные cнесли еще два памятника Ленину (видео)
Издание напоминает, что недавно памятник Ленину свалили в Новом Буге. 22 февраля 2014 года в Николаеве на главной площади свалили памятник Ленину.
Также в селе Новоюрьевка Новобугского района Николаевской области в ночь с 27 на 28 января неизвестные свалили памятник Ленину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter