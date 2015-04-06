В Челябинске покрасили памятник Ленину в цвета украинского флага (фоторепортаж)

Как сообщает местный сайт «Первый областной», полиция ведет поиски злоумышленников. Памятник накрыли черной пленкой. На месте ЧП работают сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

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