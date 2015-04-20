Из дома крымского правозащитника люди в камуфляже вынесли технику и книги

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на представителя Контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова.

«Дома обыска в принципе не было. Изъяли ноутбук Эмир-Усеина и его жены, его телефон, семь книг не из списка запрещенной литературы, и увезли», – рассказал Джеппаров.

Куда именно увезли Куку его коллеге неизвестно. Предположительно, в управление одной из силовых структур в Ялте.

Как сообщил в другой представитель Контактной группы Маммет Мамбетов, Эмир-Усеину Куку зачитали постановление, согласно которому он подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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По данным Джеппарова, Куку был задержан утром на остановке, предположительно, представителями российского управления ФСБ в Крыму, хотя люди в камуфляжной форме были без опознавательных знаков, отметил он.

Правозащитник собирался отправиться на работу в Гаспринский поссовет. После задержания представителя Контактной группы по правам человека увезли на белой «Газели» с номерами 50-го региона (Московская область) Российской Федерации для дальнейшего проведения следственных мероприятий у него дома. Официальных комментариев правоохранителей Крыма по данному поводу нет.