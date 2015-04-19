России придется потратить на аннексированный Крым почти 2,2 миллиарда долларов

Об этом заявил замминистра по делам Крыма Андрей Соколов, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, в последующие годы размер трат будет возрастать.

Всего в рамках федеральной целевой программы до 2020 года Россия планирует вложить в аннексированный полуостров около 700 миллиардов рублей (более 13 миллиардов долларов), сказал замминистра.

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Он заявил, что средства пойдут на модернизацию инфраструктуры и создание новых инженерной, транспортной, энергетической отраслей.

Напомним, ранее сообщалось, что многие крупные круизные компании официально объявили на своих сайтах, что отказываются от морских круизов по Черному морю в связи с ситуацией на Крымском полуострове. Причина, указанная судовладельцами, – невозможность посещения других черноморских портов – Одессы, Ялты и Сочи.