Киев мусорный: журналисты выясняли, из-за кого жители Харьковского массива страдают от выбросов завода (видео)

Жители Левого берега Киева уже не первый год жалуются на едкий запах и задымление, а местные власти до сих пор обещают решить проблему.

В километре от Киева расположен один из крупнейших мусороперерабатывающих заводов Украины - "Энергия". Здесь сжигают большую часть киевского мусора. В то же время из-за выбросов завода страдают жители Харьковского массива столицы.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Читайте такжеДорогое удовольствие: журналисты рассказали о секс-вечеринках в Киеве (видео)

Так, жители Харьковского массива стали фактически жертвами этого мусорного крематория. Ведь все угарные вещества в первую очередь попадут именно сюда, как следствие - свободно дышать или спать с открытыми окнами здесь просто невозможно.

Местные жители жалуются на едкий запах и задымление уже не первый год. Едкий дым разлетается на десятки километров и поражает в первую очередь детей. Кашель, боль в горле – горожане убеждены во всем этом виноват мусороперерабатывающий завод.

Завод "Энергия" является фактически единственным работающим заводом такого типа в Украине. За год он перерабатывает около 250 тысяч тонн бытовых отходов киевлян, а за сутки принимает до 750 тонн.

Чтобы улучшить экологичность завода, нужен специальный химический фильтр, который обещали установить еще в 2014 году. Тогдашний глава КГГА Александр Попов обещал сделать это за средства, полученные Украиной от использования квот на парниковые выбросы согласно Киотскому протоколу. Однако ни копейки на это так и не было выделено.

Уже во время руководства КГГА Виталием Кличко в 2016 году в финансовом отчете были указаны 700 млн гривень, деньги которые вроде бы пошли на три проекта, среди которых – строительство системы химической очистки дымовых газов. В настоящее время чиновники убеждают, что завершают разработку химического фильтра, на проект уже потратили более 6 млн гривень. Однако в очередные обещания подчиненных мэра Кличко киевляне уже не верят.

Как сообщал УНИАН, в Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки мусора.