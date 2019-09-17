Формула обмена заложников "всех на всех" не жизнеспособна - Пристайко

Глава МИД заявил, что оккупанты хотят, чтобы Украина освобождала криминальных авторитетов, которые не имеют ничего общего с конфликтом на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что формула обмена заложников "всех на всех" не является жизнеспособной.

Об этом Пристайко сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Глава МИД заявил, что Украина имеет людей, которых можно обменять для освобождения украинских заложников.

“В Украине есть тоже задержанные люди, которые делали теракты на нашей территории, стрелявшие в наших людей, и занимавшиеся подрывной деятельностью. Определенная часть есть. Настолько ли это интересно Путину, - мы с вами видели по тому, как они принимали в аэропорту, и как украинцы принимали в аэропорту (освобожденных политических заключенных и моряков - УНИАН)”, - сказал Пристайко.

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При этом глава МИД сказал, что украинская сторона верит, что сможет вернуть всех лишенных свободы украинцев. “Мы в этом направлении работаем”, - заявил он.

“Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула прописана - “всех на всех”, которая всем очень нравится. На самом деле, она не является жизнеспособной”, - заявил министр.

В этой связи глава МИД рассказал о сложностях согласования и, в частности, кого именно считать теми людьми, которые подлежат обмену “все на все".

“Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны (на оккупированных территориях Донбасса - УНИАН), и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не соглашаются”, - заявил глава МИД.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская власть продолжает переговоры о следующий обмен удерживаемыми лицами с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.