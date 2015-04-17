Назначен новый директор Национального института рака

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, во время торжеств первый заместитель министра здравоохранения Украины Александра Павленко отметила, что открытый конкурс на должность руководителя общегосударственного онкологического учреждения и открытый диалог специалистов закладывает фундамент для создания новой процедуры публичного отбора для привлечения в медицинскую отрасль профессионалов самого высокого уровня. Именно такой кадровой политики Минздрава Украины стремиться достичь в будущем.

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14 апреля министр здравоохранения Александр Квиташвили подписал приказ о назначении Колесник на должность директора Национального института рака и заключил с ней контракт на пять лет.

Как сообщалось, предыдущий директор Национального института рака Игорь Щепотин был уволен с этой должности 11 февраля после истечения срока действия контракта.