Кучма об обмене заложниками в ОРДЛО: Быстро не произойдет

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма отметил, что правоохранительные органы должны завершить все юридические процедуры в отношении лиц, которых Украина будет обменивать для освобождения заложников.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявляет, что нельзя надеяться на быстрый процесс освобождения украинских заложников, которых подконтрольные России боевики удерживают на оккупированных территориях на востоке государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал в комментарии журналистам.

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Он заявил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранительными органами на Донбассе за посягательство на территориальную целостность Украины, поскольку в отношении одних лиц еще продолжаются следственные действия, а других уже судят.

"Вот этот весь огромный объем работы надо провести. Этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя, но вы видите, что та сторона ставит вопрос, что отдайте нам всех, а мы не можем с нарушением закона решить такие проблемы", - подчеркнул Кучма.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в СБУ заявили, что боевики на временно оккупированных территориях Донбасса удерживают 227 украинцев.

Вместе с тем в спецслужбе отметили, что с 2014 года благодаря СБУ к родным и близким из РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3 тыс. 280 украинцев.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждаются сроки и этапы возврата всех удерживаемых украинцев.