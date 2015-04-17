Весенний призыв в армию обойдется стране в 2 миллиона гривень
13:00, 17 апреля 2015Общество
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Призыв в Вооруженные силы Украины в апреле-мае текущего года обойдется в 2 миллиона гривень.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны украины Виктория Кушнир, передает Телеканал новостей "24".
"Объем расходов для проведения призыва в апреле-мае 2015 года составляет около 2 млн грн", - сказала она.
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Кроме этого, Кушнир напомнила, что согласно указу Президента Украины, этой весной будут призваны 21 126 парней, из них 12 296 - в ряды Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на питание военнослужащих Вооруженных сил в этом году не хватает 677 млн грн. Как сообщал УНИАН, в госбюджете-2015 на финансирование армии предусмотрено 17,3 млрд грн.
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