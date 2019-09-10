Освобожденные украинские моряки собрали деньги для российского политзаключенного, который их поддерживал в плену

По словам адвоката, в августе Котов был задержан и обвинён по репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний.

Украинские моряки, освобожденные из российского плена в рамках обмена удерживаемыми лицами, собрали деньги для российского политзаключенного Константина Котова, который оказывал им поддержку.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Долгие месяцы нахождения моряков в плену Котов помогал собирать морякам передачи, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключённых украинцев и крымских татар. В августе Котов был задержан и обвинён по статье 212.1 УК РФ - репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний. Для тех, кто мирными способами выступает против несправедливости власти. Со скоростью сталинских троек, буквально за неделю, Котов был приговорён к 4 годам лагерей. Просто за то, что не промолчал", - написал Полозов.

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Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера посадили.

"Сегодня освобождённые украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову. В знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме. Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей я привезу в Москву и передам Виктории", - сообщил Полозов.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение других заключенных Кремля, в том числе и на Донбассе.