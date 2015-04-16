Завтра в Украине из-за дождей температура упадет на 7 градусов

На остальной территории удержится теплая погода, 14-19 градусов тепла, на юге до 20-24 градусов тепла. Атмосферный фронт с севера принесет периодические дожди - от небольших до умеренных. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем ​​7-13 градусов тепла.

В северных областях существенные осадки маловероятны, лишь местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем ​​9-14 градусов тепла.

В центральной частиожидаются дожди. Ночью 5-11 тепла, днем ​​15-22 градуса тепла.

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В восточных областях предполагается дождливая погода. Температура воздуха ночью 5-11 тепла, днем ​​12-18 градусов тепла.

В южной части дожди будут чередоваться с сухой погодой. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, днем ​​16-24 градусов тепла.

В Киеве преимущественно без осадков, лишь местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем ​​11-13 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, на западе - северо-западный, 5-12 м/с, порывистый.