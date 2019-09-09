В "Феофании" рассказали о состоянии освобожденных из плена украинцев: "тяжелых" пациентов нет (видео)

На данный момент ведутся переговоры о начале их психологической реабилитации.

В больнице «Феофании» рассказали о состоянии освобожденных из российского плена украинцев.

Как говорится в сюжете ТСН, из 11 человек, которых привезли после обмена в субботу, 7 сентября, в медучреждении вместе со своими родственниками находятся восемь. При этом Станислава Клыха почти сразу перевели в военный госпиталь, так как ему нужна специализированная помощь. Роман Сущенко будет получать медицинскую помочь амбулаторно. А Олег Сенцов не пребывает на лечении.

Читайте такжеСпасибо, что ты у меня живой: Сенцов наконец смог встретиться с матерью и сыном (видео)По словам главного врача больницы Игоря Семенова, все освобожденные пленники прошли первые обследования, пациентов в тяжелом состоянии нет. Также он рассказал, что на данный момент ведутся переговоры о начале психологической реабилитации, которая может быть очень длительной.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.