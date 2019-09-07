Вслед за Сенцовим больницу покинул и Балух - СМИ

Других освобожденных украинцев еще обследуют.

Владимир Балух уже покинул больницу "Феофания", куда доставили 11 освобожденных пленников Кремля после прилета в Украину. Остальным продолжают проводить необходимые обследования и анализы.

Об этом сообщает "5 канал".

В "Феофании" освобожденным сделали электрокардиограммы, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.

По словам врачей, состояния бывших пленных разные. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.

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Ранее, как сообщал УНИАН, Сенцов уехал из больницы в сопровождении дочери и близких.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате «35 на 35».

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Украинских моряков доставили для обследования в военный госпиталь, других освобожденных украинцев – в больницу "Феофания".

Среди моряков, которые вернулись из РФ, человек в тяжелом состоянии нет, освобожден политзаключенный Станислав Клых находится в реанимации.