Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных - адвокат

По данным адвоката Марка Фейгина, кроме 24 моряков, РФ планировала освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин написал в Twitter.

"По моим данным, обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - сообщил он.

Адвокат также отметил, что родственников украинских заключенных из офиса омбудсмена отвезли в аэропорт.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Сущенко и 24 моряков.

Сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов сегодня подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.