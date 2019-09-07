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Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных - адвокат

11:08, 07 сентября 2019
Общество
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Адвокат назвал фамилии претендентов на обмен / фото Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин написал в Twitter.

"По моим данным, обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - сообщил он.

Адвокат также отметил, что родственников украинских заключенных из офиса омбудсмена отвезли в аэропорт.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.

29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Сущенко и 24 моряков.

Сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Предположительно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов сегодня подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

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Теги: #обмен пленными