При получении 5 тысяч долларов от дворника задержан начальник КРЭП

По материалам Управления борьбы с организованной преступностью УМВД в Кировоградской области прокуратура возбудила уголовное дело против начальника коммунального ремонтно-эксплуатационного предприятия по факту вымогания 10 тысяч долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, уголовное дело возбуждено за признаками преступления ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Как установили оперативники УБОП, начальник КРЭП требовал взятку от местной жительницы (дворника этого предприятия), за не выселение ее из ведомственной однокомнатной квартиры. В этой квартире женщина – дворник проживает в течение 10 лет вместе со своей дочерью.

Во время получения части этой взятки в размере 5 тысяч долларов в помещении одного из магазинов города, оперативники УБОП «на горячем» задержали взяточника. Следствие продолжается.