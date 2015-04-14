Канада направит в Украину около 200 военных инструкторов

Соответствующее заявление во вторник распространила пресс-служба премьер-министра Канады Стивена Харпера, сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом Канада намерена помочь Украине "в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности".

"Канада по-прежнему солидарна с народом Украины перед лицом внешней агрессии", - говорится в заявлении.

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Предполагается, что канадские военные пробудут в Украине до марта 2017 года. Они будут расквартированы на одном из полигонов на украинско-польской границе.

Обучение украинских военных будет проходить на Яворовском полигоне в Львовской области, а также в одном из центров Минобороны Украины в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

Согласно сообщению, канадские инструкторы будут обучать украинских солдат и офицеров, как обращаться со взрывчатыми веществами, и как оказывать медицинскую помощь раненым бойцам.

Кроме того, запланированы тренировки сил военной полиции и Нацгвардии Украины, а также отработка необходимых действий для обеспечения безопасных полетов авиации. При этом канадские специалисты будут координировать свои усилия с военными из США.