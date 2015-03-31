Польша проведет обучение 50 украинских военных инструкторов
Министерство обороны Польши организует обучение украинских инструкторов в рамках военной программы НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program) – Ukraine.
Об этом заявил во вторник пресс-секретарь польского оборонного ведомства Яцек Соньта, сообщает РИА Новости.
Так, в 2015 году на территории Польши будет проведено три курса обучения для украинских инструкторов.
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"Первый курс обучения пройдет в июне, последующие - в сентябре и октябре. Украинская сторона заявила об участии в них около 50 украинских военных", - отметил Соньта.
Отмечается, что в Польше украинские инструкторы ознакомятся с польской тренировочной базой, соответствующей стандартам НАТО. Занятия будут проходиться по формуле train the trainers ("научи учителя") и позволят украинцам после возвращения домой обучать младший командный состав Вооруженных сил Украины.
Согласно сообщению, программа НАТО для Украины реализуется совместно с несколькими членами альянса. "Цель программы — приведение военного образования нашего восточного соседа в соответствие со стандартами НАТО", — сказал Соньта.
Расходы на обучение украинских инструкторов оплатит НАТО и Минобороны Польши.