Польша проведет обучение 50 украинских военных инструкторов

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь польского оборонного ведомства Яцек Соньта, сообщает РИА Новости.

Так, в 2015 году на территории Польши будет проведено три курса обучения для украинских инструкторов.

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"Первый курс обучения пройдет в июне, последующие - в сентябре и октябре. Украинская сторона заявила об участии в них около 50 украинских военных", - отметил Соньта.

Отмечается, что в Польше украинские инструкторы ознакомятся с польской тренировочной базой, соответствующей стандартам НАТО. Занятия будут проходиться по формуле train the trainers ("научи учителя") и позволят украинцам после возвращения домой обучать младший командный состав Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению, программа НАТО для Украины реализуется совместно с несколькими членами альянса. "Цель программы — приведение военного образования нашего восточного соседа в соответствие со стандартами НАТО", — сказал Соньта.

Расходы на обучение украинских инструкторов оплатит НАТО и Минобороны Польши.