Украина может расширить права владельцев статуса "зарубежный украинец" – СМИ

По информации СМИ, сейчас составляется перечень дополнительных возможностей, которые получают владельцы статуса "зарубежный украинец".

Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "зарубежный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

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Как рассказал «Обозревателю» источник в дипломатических кругах, соответствующие рекомендации были поданы с МИД Украины в Офис президента.

По словам собеседника, сейчас составляется перечень дополнительных возможностей, которые получают владельцы статуса "зарубежный украинец". Для этого посольства Украины за рубежом проводят консультации с местными общественными организациями украинской диаспоры и выясняют, какие именно функции хотели бы получить этнические украинцы.

При этом предполагается, что по такому документу все равно нельзя будет работать на госслужбе и иметь доступ к государственной тайне.

Сейчас удостоверение заграничного украинца дает в Украине его владельцам такие же права и свободы, как и рядовым гражданам. Так, лицо имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность (ст. 9 Закона "О правовом статусе зарубежных украинцев").

Также по удостоверению зарубежного украинца можно получать высшее образование в Украине за средства государственного бюджета.

Еще один бонус удостоверения – возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания вне квот на иммиграцию.

Статус зарубежного украинца с 2006-го до конца 2018 года получили, по данным МИД, 10 322 иностранца и лиц без гражданства.