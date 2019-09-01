СБУ и Нацполиция проверяют школы перед торжественными линейками по случаю начала нового учебного года
16:03, 01 сентября 2019Общество
63 0
Силовики с собаками обследуют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов.
Такие мероприятия по всей Украине проходят сегодня, 1 сентября / Фото kyivcity.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят проверки школьных дворов перед торжественной линейкой по случаю начала нового учебного года.
Читайте также24 новеньких школьных автобуса переданы в районы и ОТГ Николаевщины
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Силовики с собаками проверяют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов.
Такие мероприятия по всей Украине проходят сегодня, 1 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter