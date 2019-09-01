СБУ и Нацполиция проверяют школы перед торжественными линейками по случаю начала нового учебного года

Силовики с собаками обследуют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят проверки школьных дворов перед торжественной линейкой по случаю начала нового учебного года. Читайте также24 новеньких школьных автобуса переданы в районы и ОТГ Николаевщины Об этом сообщает телеканал "112 Украина". Силовики с собаками проверяют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов. Такие мероприятия по всей Украине проходят сегодня, 1 сентября.

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