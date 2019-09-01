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СБУ и Нацполиция проверяют школы перед торжественными линейками по случаю начала нового учебного года

16:03, 01 сентября 2019
Общество
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Такие мероприятия по всей Украине проходят сегодня, 1 сентября / Фото kyivcity.gov.ua

 Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят проверки школьных дворов перед торжественной линейкой по случаю начала нового учебного года.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Силовики с собаками проверяют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов.

Такие мероприятия по всей Украине проходят сегодня, 1 сентября.

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Теги: #1 сентября