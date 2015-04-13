В ДТП погиб прокурор одного из районов Харьковщины
23:15, 13 апреля 2015Общество
1778 0
В Харьковской области в результате ДТП погиб прокурор Волчанского района Владимир Иванов.
Автомобиль прокурора по неизвестным причинам вылетел в кювет и перевернулся / vikna.if.ua
Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По сведениям прокуратуры, авария, в которой погиб Иванов, произошла сегодня, 13 апреля, около 17.00, когда он ехал на собственном автомобиле из Волчанска в Харьков.
Читайте такжеСМИ: Прокурором Краматорска временно назначили чиновника из Донецкой области
Автомобиль прокурора района по неизвестным причинам вылетел в кювет и перевернулся. Вследствие этого Иванов погиб. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter