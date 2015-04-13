В ДТП погиб прокурор одного из районов Харьковщины

23:15, 13 апреля 2015
Общество
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В Харьковской области в результате ДТП погиб прокурор Волчанского района Владимир Иванов.

vikna.if.ua


Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, авария, в которой погиб Иванов, произошла сегодня, 13 апреля, около 17.00, когда он ехал на собственном автомобиле из Волчанска в Харьков.

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Автомобиль прокурора района по неизвестным причинам вылетел в кювет и перевернулся. Вследствие этого Иванов погиб. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

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