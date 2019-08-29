27 августа этого года пограничники задержали Богатыреву в аэропорту «Киев» («Жуляны»).

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из СИЗО в связи с внесением денежного залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«По моей информации, она была освобождена из СИЗО в связи с внесением залога», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С января 2015 года экс-министр находилась в международном розыске Интерпола.

Печерский райсуд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста.

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В сентябре 2016 года директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Интерпол отказался от розыска Богатыревой, «поскольку они якобы усматривают в преследовании политику».

27 августа этого года пограничники задержали Богатыреву в аэропорту «Киев» («Жуляны»).

28 августа прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд Киева ходатайство о применении к Богатыревой ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в 6 млн грн.

Сегодня, 29 августа, внефракционный народный депутат Вадим Новинский внес залог.