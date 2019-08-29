Начальники четырех областных главков полиции уволены с должностей - Нацполиция

Двое из четырех уже получили другие должности в структуре Нацполиции, сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы еще двумя экс-начальниками главков.

Руководители главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях уволены с занимаемых должностей.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, такое решение принято в соответствии с заключениями расширенного заседания коллегии МВД.

Теперь бывший руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности начальника Национальной полиции Украины.

Бывший начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Национальной полиции.

Читайте такжеНа СНБО обсудят создание Службы финансовых расследований – Аваков

«Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии Министерства внутренних дел относительно аспектов деятельности органов системы МВД обратился к начальнику Нацполиции Сергею Князеву, чтобы тот конкретно назвал руководителей областей, где наблюдаются самые плохие показатели в раскрытии преступлений.

Князев заявил, что, "с учетом совокупности допущенных недостатков в организации работы по противодействию преступности, есть существенные нарекания на руководителей следующих главных управлений: Львовской, Закарпатской, Запорожской, Житомирской областей".

"Я готов принять кадровые решения по этим указанным руководителям, господин министр, и также замечу, что многие просчеты в работе допущены в Днепропетровском главке, но именно за ненадлежащую организацию работы подразделения руководитель уволен в прошлом месяце", - сказал Князев.

Аваков отметил, что "должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу".

Как сообщал УНИАН, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков сохранит свой пост в новом Кабинете министров Украины.