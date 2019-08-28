"Другой кандидатуры нет": Коломойский считает, что Аваков останется главой МВД

По словам Игоря Коломойского, в данном вопросе важны лишь результаты.

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков сохранит свой пост в новом Кабинете министров Украины.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ" в ответ на вопрос, останется ли, по его мнению, Аваков главой МВД.

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"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - отметил бизнесмен.

Относительно же того, каких еще людей президенту Владимиру Зеленскому стоит оставить при власти, Коломойский подчеркнул, что главное в данном вопросе - результаты их работы.

"Мне все равно какие люди у власти. Главное, чтобы концепция выработана была. Важны результаты. Если будем слушать МВФ и ждать, что они вместо нас будут управлять страной, у нас будет все плохо", - сказал бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что Андрей Богдан в 2016 году предлагал Владимиру Зеленскому баллотироваться на довыборы в Раду, но тот отказался. Зеленский тогда, в частности, сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов.