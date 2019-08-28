Подсолнухи скорби: завтра в Украине впервые будут официально отмечать День памяти погибших защитников (видео)

Собранные сегодня подсолнухи повезут под стены Михайловского Златоверхого собора, где находится стена памяти.

Волонтеры, поисковики и бойцы сегодня заняты очень символическим делом – заготовкой подсолнухов. Завтра, 29 августа, украинцы впервые будут официально отмечать День памяти погибших защитников Украины. Именно подсолнухи стали символом памяти погибших украинских бойцов на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечать 29 августа День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, постановил президент Владимир Зеленский. Эта дата была выбрана, поскольку 29 августа 2014 года – день, когда на Востоке Украины погибло наибольшее количество украинских военных.

К тому же, в это время как раз поспели подсолнухи, но собирать их было сложно, ведь в августе 2014 года в этих подсолнухах, в частности, продолжались бои и оставались погибшие украинские защитники. Поэтому подсолнух – символ скорби по погибшим на Донбассе украинским воинам.

Подсолнухи заготавливают на завтра бойцы, воевавшие в Иловайске, и те, кто разыскивал тела солдат. Будут собраны 400 подсолнухов – по количеству погибших, плюс с учетом того, что некоторые из них могут испортиться по дороге. Все подсолнухи повезут под стены Михайловского Златоверхого собора, где находится стена памяти.