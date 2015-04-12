Гройсман поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником и Всемирным днем авиации и космонавтики.
Текст соответствующего поздравления обнародован на сайте парламента.
"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем авиации и космонавтики.
Ракетно-космический комплекс является одним из ведущих и конкурентоспособных в структуре промышленности нашей страны. Самоотверженный труд ученых, конструкторов, инженеров, рабочих и военнослужащих этой важной отрасли способствует утверждению Украины как высокотехнологического государства.
Желаю вам и дальше успешно приумножать славу украинских ракетостроителей. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты, а любые повороты судьбы всегда открывают только новые горизонты будущих достижений!
Счастья вам, радости, мира и благополучия!", - сказано в поздравлении.
Ранее было опубликовано поздравление Президента с Пасхой.