Гройсман поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

Текст соответствующего поздравления обнародован на сайте парламента.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем авиации и космонавтики.

Ракетно-космический комплекс является одним из ведущих и конкурентоспособных в структуре промышленности нашей страны. Самоотверженный труд ученых, конструкторов, инженеров, рабочих и военнослужащих этой важной отрасли способствует утверждению Украины как высокотехнологического государства.

Желаю вам и дальше успешно приумножать славу украинских ракетостроителей. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты, а любые повороты судьбы всегда открывают только новые горизонты будущих достижений!

Счастья вам, радости, мира и благополучия!", - сказано в поздравлении.

Ранее было опубликовано поздравление Президента с Пасхой.