Тысячи людей в вышиванках и концерт: в Хмельницком ярко отметили День Независимости

Люди в национальной одежде сформировали колонны на площади Независимости и прошли по центральным улицам города.

В Хмельницком в Параде вышиванок по случаю Дня Независимости Украины приняли участие несколько тысяч человек.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом году Парад вышиванок состоялся в городе уже в одиннадцатый раз.

Люди в национальной одежде сформировали колонны на площади Независимости и прошли по центральным улицам Хмельницкого.

Завершилось мероприятие в Молодежном парке, где состоялся праздничный концерт при участии групп «Шпилясті кобзарі» и «Мотор'ролла».

Также после парада состоялась церемония вручения пять ордеров на квартиры участникам операции Объединенных сил и работникам коммунальной сферы. Жилье приобретено в новостройках за средства городского бюджета.