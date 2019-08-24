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Тысячи людей в вышиванках и концерт: в Хмельницком ярко отметили День Независимости

22:05, 24 августа 2019
Общество
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В Хмельницком прошел Парад вышиванок / фото Наталья Гарматюк, ye.ua

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Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом году Парад вышиванок состоялся в городе уже в одиннадцатый раз.

Люди в национальной одежде сформировали колонны на площади Независимости и прошли по центральным улицам Хмельницкого.

Завершилось мероприятие в Молодежном парке, где состоялся праздничный концерт при участии групп «Шпилясті кобзарі» и «Мотор'ролла».

Также после парада состоялась церемония вручения пять ордеров на квартиры участникам операции Объединенных сил и работникам коммунальной сферы. Жилье приобретено в новостройках за средства городского бюджета.

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Теги: #Хмельницкий#День независимостипогода в Хмельницком