В Одессе более тысячи человек в вышиванках создали "живую цепь" (фото)

Участники акции выстроились, взявшись за руки, от памятника Дюку де Ришелье, на которого надели гигантскую расшитую орнаментом сорочку, через всю Потемкинскую лестницу – до морского вокзала Одесского порта.

В центре Одессы, на Потемкинской лестнице, сегодня более 1,2 тыс. человек в вышиванках создали «живую цепь» по случаю Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, регистрация участников акции началась в 13.00, но для построения «цепи» и регистрации всех желающих понадобилось несколько часов.

Собравшиеся, несмотря на жару, терпеливо получали учетные бейджи с индивидуальными номерами и выстраивались на лестнице.

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Участники акции выстроились, взявшись за руки, от памятника Дюку де Ришелье, на которого надели гигантскую расшитую орнаментом сорочку, через всю Потемкинскую лестницу – до морского вокзала Одесского порта.

Дюк был первым в «цепи». Его огромная вышиванка создана в соответствии с особенностями украинской национальной одежды Одесского региона. В частности, горловина оформлена в виде воротника-стойки, орнамент выполнен в синих и коричневых тонах.

Как отметили организаторы, численность «звеньев цепи» составила 1248 человек. Это одесситы и гости города разного возраста – самому младшему полгода, старшему – 75 лет. Абсолютно все участники акции были в вышиванках, включая малолетних детей.

У подножия лестницы люди развернули большой Государственный Флаг Украины. Кроме того, участники акции исполнили Гимн Украины вместе с лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей, который также стал «звеном» «цепи».

По словам организаторов, людей могло быть гораздо больше, но многие одесситы уехали в Киев для участия в столичных мероприятиях.

Сегодня впервые в рамках построения вышиванковой «цепи» были разыграны подарки. По словам организаторов, участник под номером 693 получит билеты на сегодняшний концерт группы «Антитела», еще 13 участников выиграли футболки, подарки от одного из мобильных операторов и сувенирную продукцию от Вышиванкового фестиваля, в рамках которого организована «живая цепь».