Во Львовской области открыли перспективные залежи газа

Дочернее предприятие НАК «Надра Украины» «Захидукргеология» открыло перспективные залежи природного газа во Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Надра Украины».

В сообщении отмечается, что ДП «Захидукргеология» получило важные геологические результаты геологоразведочного бурения в новой геологической зоне Карпатских гор.

В частности, в одной из параметрических скважин Симаковской площади Волосянского лицензионного участка (Львовская обл.) из глубины 880 м впервые в зоне получен приток природного газа дебитом 70 тыс. куб. м в сутки.

«Данное событие открывает перспективы наращивания разведанных запасов газа в регионе и стимулирует процесс привлечения негосударственных средств в геологоразведочные работы. Бурение продолжается, посему я не исключаю открытия новых масштабных газовых залежей», - подчеркнул главный геолог НАК «Надра Украины» Николай ЗЮЗЬКЕВИЧ.

Компания не сообщает других подробностей.

Справка УНИАН. НАК «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года «О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии» с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2007 год НАК «Надра Украины» закончила с чистым убытком 24,004 млн. грн., что на 8,3% меньше убытка за 2006 год.