Станцию метро «Крещатик» в День Независимости не будут закрывать

В то же время станция метро "Майдан Незалежности" не будет открываться на вход и выход с начала работы до окончания мероприятий.

Станцию метро «Крещатик» в День Независимости 24 августа не будут закрывать. Читайте такжеВ Киеве на Крещатике провели генеральную репетицию Шествия достоинства (фоторепортаж, видео) Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. "Ст. "Крещатик" будет работать в обычном режиме. Ст. "Майдан Незалежности" не будет открываться на вход и выход с начала работы до окончания мероприятий. Пересадка будет работать", - говорится в сообщении. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

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