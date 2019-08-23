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Станцию метро «Крещатик» в День Независимости не будут закрывать

14:55, 23 августа 2019
Общество
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Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно / фото: УНИАН

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Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Ст. "Крещатик" будет работать в обычном режиме. Ст. "Майдан Незалежности" не будет открываться на вход и выход с начала работы до окончания мероприятий. Пересадка будет работать", - говорится в сообщении.

Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

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Теги: #Киев#День Независимости в Киевепогода в Киеве