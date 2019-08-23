Станцию метро «Крещатик» в День Независимости не будут закрывать
14:55, 23 августа 2019Общество
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В то же время станция метро "Майдан Незалежности" не будет открываться на вход и выход с начала работы до окончания мероприятий.
Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно / фото: УНИАН
Станцию метро «Крещатик» в День Независимости 24 августа не будут закрывать.
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Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
"Ст. "Крещатик" будет работать в обычном режиме. Ст. "Майдан Незалежности" не будет открываться на вход и выход с начала работы до окончания мероприятий. Пересадка будет работать", - говорится в сообщении.
Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.
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