Из Львовской области в зону АТО отвезли более тысячи куличей и полторы тысячи крашанок

Из Львовской области в зону проведения антитеррористической операции общественные активисты 9 апреля повезли более тысячи куличей и полторы тысячи писанок и крашанок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественного формирования „Рабов в рай не пускают”, волонтеры повезли военнослужащим освященные куличи, колбасу и яйца, чтобы украинские бойцы смогли отпраздновать Пасху.

Как отмечается в сообщении, в течение недели волонтеры принимали от галицких хозяек испеченные ими куличи, рогалики, печенье, сырники, писанки и крашанки.

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В целом, собрали и отправили бойцам в зону АТО более тысячи штук куличей, полторы тысячи яиц, среди которых были писанки, 70 ящиков печенья, 20 трехлитровых банок сала, несколько банок жира, колбасы и консервацию.

Отец Михаил Розпендовский освятил продукты.

Кроме продуктов питания, военным также повезли более 200 блоков сигарет, много детских рисунков, поздравительных открыток на пасхальную тематику и браслетов-оберегов.

Все собранное активисты загрузили в два буса с прицепами.

Праздничные наборы будут розданы раненным бойцам в Артемовском военном госпитале и военным, которые несут службу в Славянске, Счастье, Старобельске, Константиновке.