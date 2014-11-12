В Одесском гарнизоне стартовал конкурс детского рисунка ко Дню Вооруженных Сил

Целью конкурса «Как я буду защищать Украину», который проводят командование Одесского гарнизона и Департамент образования и науки городского совета, является активизация военно-патриотической работы среди детей и молодежи, а также развитие взаимодействия между учебными заведениями города и воинскими частями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Конкурс проводится в номинации «Изобразительное искусство», в нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных, профессионально-технических и внешкольных учебных заведений в младшей возрастной категории (6 - 11 лет) и старшей возрастной категории (12 - 17 лет).

На заседании жюри конкурса будут определены по три лучших работы в каждой возрастной категории. Их будут оценивать по таким критериям, как актуальность и полнота раскрытия темы, уровень владения техникой исполнения, материалом, творческий подход, а также аккуратность работы.

До 1 декабря жюри определит победителей, а 5 декабря во время торжественных мероприятий, которые состоятся по случаю Дня Вооруженных Сил Украины состоится их награждение.